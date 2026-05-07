Ausblick: AdvanSix verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

AdvanSix stellt am 08.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass AdvanSix im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,475 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,860 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 364,9 Millionen USD – ein Minus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AdvanSix 377,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, gegenüber 1,80 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,52 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at