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WKN DE: A3CQ6U / ISIN: CA00791P1071

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29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Advantage Energy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Advantage Energy stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Advantage Energy für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,205 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 CAD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 32,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 153,3 Millionen CAD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 202,9 Millionen CAD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,860 CAD, gegenüber 0,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 856,8 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 645,8 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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