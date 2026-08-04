Advantage Solution a Aktie
WKN DE: A4237N / ISIN: US00791N2018
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Advantage Solutions A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Advantage Solutions A präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantage Solutions A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,250 USD je Aktie erwirtschaftet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Advantage Solutions A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 887,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 873,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,520 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -17,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,54 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Advantage Solutions A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Advantage Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Advantage Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
|39,65
|1,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen überwiegend in Rot
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich tiefer.