Ausblick: Advantage Solutions A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Advantage Solutions A präsentiert in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Advantage Solutions A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,430 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Advantage Solutions A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 887,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 873,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -2,520 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -17,500 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,54 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at