Ausblick: Advantage Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advantage Solutions A präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,815 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,29 Prozent erhöht. Damals waren -4,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 821,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 832,1 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,190 USD, gegenüber -17,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at