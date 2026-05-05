Advantage Solution a Aktie
WKN DE: A4237N / ISIN: US00791N2018
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Advantage Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Advantage Solutions A präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,815 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,29 Prozent erhöht. Damals waren -4,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 821,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 832,1 Millionen USD aus.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,190 USD, gegenüber -17,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
|
07:01
|Ausblick: Advantage Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.04.26
|Erste Schätzungen: Advantage Solutions A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-
|36,63
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.