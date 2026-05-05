Advantage Solution a Aktie

Advantage Solution a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A4237N / ISIN: US00791N2018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Advantage Solutions A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Advantage Solutions A präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -1,815 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 57,29 Prozent erhöht. Damals waren -4,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 821,8 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 832,1 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,190 USD, gegenüber -17,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 3,54 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,54 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Nachrichten

Analysen zu Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advantage Solutions Inc Registered Shs -A- 36,63 -0,89% Advantage Solutions Inc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen