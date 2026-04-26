Advantest Aktie

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WKN: 868805 / ISIN: JP3122400009

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Advantest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Advantest wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 141,46 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Advantest einen Gewinn von 54,46 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 10 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 24,07 Prozent auf 288,26 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 232,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 463,61 JPY je Aktie, gegenüber 218,67 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 1.083,52 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 779,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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