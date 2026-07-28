Ausblick: Advantest präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Advantest lässt sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Advantest die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,961 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,850 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Advantest in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,63 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie, gegenüber 3,42 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 22 Analysten durchschnittlich bei 9,37 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 7,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at