Advantest Aktie

Advantest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KE8F / ISIN: US00762U2006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 07:01:06

Ausblick: Advantest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advantest öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,478 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,24 Milliarden USD, gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Advantest Corp (spons. ADRs)

mehr Nachrichten

Analysen zu Advantest Corp (spons. ADRs)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Advantest Corp (spons. ADRs) 151,91 2,25% Advantest Corp (spons. ADRs)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Grün -- ATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher
Die Börsen in Fernost verzeichnen am Dienstag Zuwächse. Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen