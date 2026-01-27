Advantest Aktie
WKN DE: A0KE8F / ISIN: US00762U2006
|
27.01.2026 07:01:06
Ausblick: Advantest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Advantest öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,478 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,24 Milliarden USD, gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Advantest Corp (spons. ADRs)
|
07:01
|Ausblick: Advantest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Erste Schätzungen: Advantest gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
27.10.25
|Ausblick: Advantest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Advantest legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: Advantest gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Advantest Corp (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|Advantest Corp (spons. ADRs)
|151,91
|2,25%