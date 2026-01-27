Ausblick: Advantest stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Advantest öffnet am 28.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,478 USD je Aktie gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Advantest soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,40 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 2,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,43 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,24 Milliarden USD, gegenüber 5,11 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at