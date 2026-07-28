Ausblick: Advantest stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Advantest wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 155,15 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 25,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 123,14 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 13 Analysten von einem Zuwachs von 28,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 340,23 Milliarden JPY gegenüber 263,78 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 708,78 JPY im Vergleich zu 515,15 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 1.504,12 Milliarden JPY, gegenüber 1.128,61 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at