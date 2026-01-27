Ausblick: Advantest vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Advantest wird am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 74,68 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 6,25 Prozent erhöht. Damals waren 70,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 218,88 Milliarden JPY gegenüber 218,15 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 395,72 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 218,67 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 968,42 Milliarden JPY, gegenüber 779,71 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at