Ausblick: Aebi Schmidt stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aebi Schmidt äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,046 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aebi Schmidt noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 79,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 249,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aebi Schmidt für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 447,4 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,769 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,04 Milliarden USD, gegenüber 1,84 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at