Aecom Technology Aktie
WKN DE: A0MMEV / ISIN: US00766T1007
|
08.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aecom Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aecom Technology wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 56,25 Prozent auf 1,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,34 USD im Vergleich zu 4,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,43 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aecom Technology Corp
Analysen zu Aecom Technology Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aecom Technology Corp
|85,50
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.