Ausblick: Aecom Technology informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aecom Technology wird am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 56,25 Prozent auf 1,76 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,34 USD im Vergleich zu 4,21 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,43 Milliarden USD, gegenüber 16,14 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at