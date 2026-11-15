Aecom Technology Aktie
WKN DE: A0MMEV / ISIN: US00766T1007
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aecom Technology vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Aecom Technology wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,59 USD aus. Im letzten Jahr hatte Aecom Technology einen Gewinn von 0,900 USD je Aktie eingefahren.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,92 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 53,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,99 USD je Aktie, gegenüber 4,21 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 7,33 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 16,14 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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