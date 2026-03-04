Ausblick: Aecon Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aecon Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,317 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,27 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Aecon Group für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,41 Milliarden CAD aus.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 10 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,213 CAD je Aktie, gegenüber -0,950 CAD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 5,30 Milliarden CAD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,24 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at