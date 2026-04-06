Aehr Test SystemsShs Aktie
WKN: 908802 / ISIN: US00760J1088
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06.04.2026 07:01:06
Ausblick: Aehr Test System gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aehr Test System wird am 07.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,070 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite soll Aehr Test System 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 10,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aehr Test System 18,3 Millionen USD umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,128 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,130 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 47,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 59,0 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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