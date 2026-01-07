Aehr Test SystemsShs Aktie

Aehr Test SystemsShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908802 / ISIN: US00760J1088

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: Aehr Test System legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aehr Test System wird am 08.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,047 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Aehr Test System soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 13,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD, gegenüber -0,130 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 59,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 59,0 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

