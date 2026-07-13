Ausblick: Aehr Test System verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Aehr Test System wird sich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.05.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,008 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 32,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 18,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,134 USD, gegenüber -0,130 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 49,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 59,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at