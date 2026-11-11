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WKN DE: A3DAMT / ISIN: US00776X1090

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aeluma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aeluma wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,130 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aeluma noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Aeluma 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 0,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 62,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Aeluma 1,4 Millionen USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,587 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,520 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 3,3 Millionen USD, gegenüber 4,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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