Ausblick: Aeluma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aeluma wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,050 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 79,17 Prozent erhöht. Damals waren -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Aeluma nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 1,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 13,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen USD umgesetzt worden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,185 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,5 Millionen USD, gegenüber 4,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at