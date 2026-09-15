Aeluma Aktie

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15.09.2026 07:01:06

Ausblick: Aeluma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aeluma wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,075 USD. Das entspräche einem Verlust von 50,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,050 USD erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aeluma in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 56,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,6 Millionen USD im Vergleich zu 1,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,185 USD, gegenüber -0,230 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 4,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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