Aemetis Aktie
WKN DE: A114CC / ISIN: US00770K2024
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aemetis präsentiert in der am 07.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,284 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 39,57 Prozent erhöht. Damals waren -0,470 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 55,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 42,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,065 USD aus. Im Vorjahr waren -1,280 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 321,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 208,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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06.05.26
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