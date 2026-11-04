Aemetis Aktie
WKN DE: A114CC / ISIN: US00770K2024
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Aemetis wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aemetis -0,370 USD je Aktie vermeldete.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,876 USD im Vergleich zu -1,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 264,2 Millionen USD, gegenüber 208,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aemetis Inc
|
04.11.26
|Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: Aemetis legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Aemetis Inc
Aktien in diesem Artikel
|Aemetis Inc
|1,12
|1,26%