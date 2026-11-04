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WKN DE: A114CC / ISIN: US00770K2024

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Aemetis informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aemetis wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,195 USD. Dies würde einen Gewinn von 47,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Aemetis -0,370 USD je Aktie vermeldete.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 74,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 25,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,876 USD im Vergleich zu -1,280 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 264,2 Millionen USD, gegenüber 208,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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