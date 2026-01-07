AEON CREDIT SERVICE Aktie

WKN: 896037 / ISIN: JP3131400008

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: AEON CREDIT SERVICE gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AEON CREDIT SERVICE präsentiert am 08.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 30,00 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 82,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AEON CREDIT SERVICE 16,44 JPY je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll AEON CREDIT SERVICE 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 141,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AEON CREDIT SERVICE 128,75 Milliarden JPY umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 105,41 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 72,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 566,34 Milliarden JPY, gegenüber 513,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

