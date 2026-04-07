AEON CREDIT SERVICE Aktie

AEON CREDIT SERVICE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 896037 / ISIN: JP3131400008

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.04.2026 07:01:06

Ausblick: AEON CREDIT SERVICE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AEON CREDIT SERVICE wird am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 37,18 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll AEON CREDIT SERVICE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 151,64 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 106,97 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 72,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 569,05 Milliarden JPY, gegenüber 513,33 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AEON CREDIT SERVICE CO LTD

mehr Nachrichten

Analysen zu AEON CREDIT SERVICE CO LTD

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AEON CREDIT SERVICE CO LTD 8,70 2,35% AEON CREDIT SERVICE CO LTD

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX in Grün -- DAX dreht ins Plus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich nach dem langen Osterwochenende stärker. Der deutsche Leitindex dreht am Vormittag in die Gewinnzone. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen