Ausblick: AEON CREDIT SERVICE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AEON CREDIT SERVICE wird am 08.04.2026 die Bücher zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 37,18 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll AEON CREDIT SERVICE im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 151,64 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,40 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,57 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 106,97 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 72,47 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 569,05 Milliarden JPY, gegenüber 513,33 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at