Ausblick: AEON legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AEON wird am 09.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 28.02.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,213 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 19,05 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 10,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Milliarden USD in den Büchern standen.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,156 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 67,93 Milliarden USD, gegenüber 66,46 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at