Ausblick: Aeon öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Aeon wird am 10.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2026 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,89 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,540 JPY je Aktie erzielt worden.

Aeon soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.870,00 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.566,90 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,91 JPY, gegenüber 26,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 11.866,64 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 10.715,34 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at