Aeon Aktie
WKN: 863094 / ISIN: JP3388200002
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08.04.2026 07:01:06
Ausblick: Aeon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Aeon wird am 09.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 32,60 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,29 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 12,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2.984,15 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.664,30 Milliarden JPY umgesetzt.
Die Prognosen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 24,38 JPY, gegenüber 11,19 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 10.633,78 Milliarden JPY im Vergleich zu 10.134,88 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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