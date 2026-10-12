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WKN: 863094 / ISIN: JP3388200002

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12.10.2026 07:01:06

Ausblick: Aeon zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aeon präsentiert in der am 13.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 4,05 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 0,49 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,07 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Aeon in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,62 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2.875,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 2.623,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,56 JPY im Vergleich zu 26,87 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 11.911,44 Milliarden JPY, gegenüber 10.715,34 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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