Ausblick: AerCap informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AerCap präsentiert in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

9 Analysten schätzen, dass AerCap für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,56 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,09 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 13,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,15 Milliarden USD gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 19,07 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 21,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,66 Milliarden USD, gegenüber 7,42 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at