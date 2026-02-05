AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: AerCap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AerCap öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AerCap einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD eingefahren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,76 USD im Vergleich zu 11,06 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8,39 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,04 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AerCap Holdings N.V.Shs
|
05.02.26
|Ausblick: AerCap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.01.26
|Erste Schätzungen: AerCap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: AerCap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: AerCap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)