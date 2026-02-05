Ausblick: AerCap öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AerCap öffnet am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 3,40 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,11 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 5,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AerCap einen Umsatz von 1,99 Milliarden USD eingefahren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,76 USD im Vergleich zu 11,06 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 8,39 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,04 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at