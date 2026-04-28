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WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: AerCap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

AerCap wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 3,72 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AerCap 3,58 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll AerCap im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,35 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,34 USD im Vergleich zu 21,78 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 8,25 Milliarden USD, gegenüber 7,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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