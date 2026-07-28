AerCap Holdings Aktie
WKN DE: A0LFB3 / ISIN: NL0000687663
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: AerCap stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
AerCap wird am 29.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,14 USD gegenüber 7,24 USD im Vorjahresquartal.
AerCap soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 17,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 21,78 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,49 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,42 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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