AeroEdge Aktie
WKN DE: A3EHNW / ISIN: JP3161020007
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: AeroEdge gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
AeroEdge wird am 13.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 12,86 JPY aus. Im letzten Jahr hatte AeroEdge einen Gewinn von 18,16 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll AeroEdge 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,00 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AeroEdge 951,6 Millionen JPY umsetzen können.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 54,89 JPY je Aktie, gegenüber 63,81 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 5,20 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 3,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
