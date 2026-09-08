Ausblick: Aerovironment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aerovironment wird am 09.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,223 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aerovironment noch -1,440 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,60 Prozent auf 452,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 454,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,400 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 19 Analysten von durchschnittlich 2,19 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at