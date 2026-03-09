Aerovironment Aktie

Aerovironment für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MJX7 / ISIN: US0080731088

09.03.2026 07:01:06

Ausblick: Aerovironment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aerovironment lässt sich am 10.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Aerovironment die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,678 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aerovironment noch -0,060 USD je Aktie verloren.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 475,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 183,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 167,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,31 USD je Aktie, gegenüber 1,55 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 1,96 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 820,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

