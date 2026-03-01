Ausblick: AES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AES wird am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,622 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AES 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll AES 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,07 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AES 2,96 Milliarden USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2,36 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 12,06 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at