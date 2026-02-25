AES Aktie

WKN: 882177 / ISIN: US00130H1059

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: AES veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AES präsentiert am 26.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,622 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte AES 0,790 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll AES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,07 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,68 Prozent gesteigert.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,17 USD, gegenüber 2,36 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 12,06 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,28 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

