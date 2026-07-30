Ausblick: Aether Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aether Industries gibt am 31.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,38 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aether Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 3,55 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aether Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 3,17 Milliarden INR im Vergleich zu 2,56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 20,86 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,55 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 14,73 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 11,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at