Aethlon Medical Aktie

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WKN DE: A41NJ5 / ISIN: US00808Y6041

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09.06.2026 07:01:06

Ausblick: Aethlon Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aethlon Medical öffnet am 10.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aethlon Medical für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,166 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -37,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 2 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -10,207 USD je Aktie, gegenüber -85,800 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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