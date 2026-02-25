Aeva Technologies Aktie
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Aeva Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Aeva Technologies wird am 26.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Aeva Technologies für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,445 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,670 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,3 Millionen USD – ein Plus von 60,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aeva Technologies 2,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -1,811 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,850 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 16,7 Millionen USD, gegenüber 9,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
