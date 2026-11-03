Aeva Technologies Aktie
WKN DE: A407ZD / ISIN: US00835Q2021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Aeva Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Aeva Technologies wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,432 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,520 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 6,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 83,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,562 USD, gegenüber -2,550 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 31,6 Millionen USD im Vergleich zu 18,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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