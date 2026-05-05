Ausblick: Aeva Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Aeva Technologies gibt am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,440 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Aeva Technologies noch -0,640 USD je Aktie verloren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,0 Millionen USD aus – eine Steigerung von 47,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Aeva Technologies einen Umsatz von 3,4 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,744 USD im Vergleich zu -2,550 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 33,0 Millionen USD, gegenüber 18,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at