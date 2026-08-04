Ausblick: Aeva Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Aeva Technologies gibt am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,430 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 87,68 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -3,490 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,692 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,550 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 32,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 18,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at