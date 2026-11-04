AEye Aktie
WKN DE: A3EKNX / ISIN: US0081832042
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: AEye präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AEye äußert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,173 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,300 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll AEye im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 940,0 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,665 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,470 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,9 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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