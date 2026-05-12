Ausblick: AEye vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AEye wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,135 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,65 Prozent erhöht. Damals waren -0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AEye 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 0,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 216,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AEye 0,1 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,550 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,470 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,9 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 0,2 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at