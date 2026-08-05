AEye Aktie
WKN DE: A3EKNX / ISIN: US0081832042
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: AEye veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
AEye veröffentlicht am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,173 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,480 USD je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,2 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 800 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,683 USD je Aktie, gegenüber -1,470 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 3,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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