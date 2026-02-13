Ausblick: Af Gruppen Asa (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Af Gruppen Asa (A) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Af Gruppen Asa (A) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,44 NOK je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 5,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,11 Milliarden NOK gegenüber 8,60 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,78 NOK im Vergleich zu 6,52 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 31,82 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 30,22 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at