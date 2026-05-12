Af Gruppen Asa Aktie
WKN: 569904 / ISIN: NO0003078107
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Af Gruppen Asa (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Af Gruppen Asa (A) wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,78 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,27 NOK je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,78 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden NOK in den Büchern standen.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,33 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 9,99 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,44 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,87 Milliarden NOK waren.
Redaktion finanzen.at
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