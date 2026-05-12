Ausblick: Af Gruppen Asa (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Af Gruppen Asa (A) wird sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,78 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,27 NOK je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 7,78 Milliarden NOK aus – das entspräche einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,13 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,33 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 9,99 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 34,44 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,87 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at