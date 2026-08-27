Af Gruppen Asa Aktie

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WKN: 569904 / ISIN: NO0003078107

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Af Gruppen Asa (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Af Gruppen Asa (A) lädt am 28.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,50 NOK. Das entspräche einem Zuwachs von 0,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,49 NOK erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,75 Milliarden NOK aus – eine Steigerung von 12,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Af Gruppen Asa (A) einen Umsatz von 7,81 Milliarden NOK eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 11,54 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 9,99 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 35,47 Milliarden NOK, gegenüber 31,87 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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