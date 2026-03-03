Ausblick: AFC Gamma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AFC Gamma wird am 04.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll AFC Gamma 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 39,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte AFC Gamma 9,2 Millionen USD umsetzen können.

4 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,540 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,780 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 25,0 Millionen USD, gegenüber 51,9 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at