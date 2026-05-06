AFC Gamma Aktie
WKN DE: A2QMDB / ISIN: US00109K1051
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06.05.2026 07:01:06
Ausblick: AFC Gamma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
AFC Gamma wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,44 Prozent auf 6,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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