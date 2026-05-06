Ausblick: AFC Gamma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AFC Gamma wird am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,167 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 18,44 Prozent auf 6,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,590 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 31,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at